Juventus-Verona 1-1 top e flop | male Bremer e David bene Vlahovic

La partita tra Juventus e Verona si conclude con un punteggio di 1-1, dopo che Bowie aveva portato avanti i gialloblù e Vlahovic aveva pareggiato per i bianconeri. La squadra di casa non è riuscita a ottenere i tre punti, con alcune prestazioni sotto tono di Bremer e David. Vlahovic si è distinto invece per un buon intervento in fase offensiva.

La Juventus frena clamorosamente in casa contro il Verona già retrocesso e pareggia 1-1 dopo la rete di Bowie e il pareggio di Vlahovic. All’Allianz Stadium di Torino, la sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e un Hellas Verona già matematicamente retrocesso si è conclusa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Verona 1-1, top e flop: male Bremer e David, bene Vlahovic Notizie correlate Juventus, i convocati per il Como: c'è David. Out Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e KaluluA poche ore dal match dell'Allianz Stadium contro il Como, in programma alle 15, la Juventus ha diramato la lista dei convocati. Juventus-Verona 1-1, le pagelle: disastro Bremer, Vlahovic decisivoLa Juventus spreca clamorosamente un match point per chiudere il discorso Champions pareggiando col Verona già retrocesso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus-Hellas Verona 1-1, le pagelle: Yildiz spento, Locatelli incerto, Montipò decisivo; VIDEO. Juventus Verona 1-1: gol e highlights Serie A; Serie A | Juventus-Hellas Verona | Il tabellino; Serie A, Juventus-Verona 1-1: Spalletti non approfitta del ko del Milan. Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlightsLa Juve spreca la chance per l’aggancio al terzo posto al Milan, impatta 1-1 con il Verona nel match dello Stadium. La squadra di Spalletti ci prova in tutti i modi, colpisce una traversa con Bremer m ... sport.sky.it Video Gol Highlights di Juventus – Verona 1-1 Serie A 35° GiornataVideo dei Gol e Highlights di Juventus - Verona 1-1: Bowie porta in vantaggio gli ospiti nel finale di primo tempo, la pareggia Vlahovic al 60°. stadiosport.it Il commento di Ezio Greggio dopo Juventus-Verona - facebook.com facebook Ci risiamo, Juve Verona sembrava un film già visto… Cosa è mancato Maturità, concretezza o c’è stata solo sfortuna L’analisi a caldissimo di @BaridonMarco dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium #Juve #Juventus #Juventusnews24 #JuveVeron x.com