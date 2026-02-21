Juventus i convocati per il Como | c' è David Out Bremer Milik Holm Vlahovic e Kalulu

La Juventus ha convocato 24 giocatori per la partita contro il Como, tra cui figura anche David. La decisione arriva dopo che diversi titolari sono rimasti fuori, come Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e Kalulu. La squadra di Spalletti si prepara a scendere in campo con alcune assenze importanti, puntando sui giovani e sulle riserve. La sfida si svolgerà nel weekend e rappresenta un banco di prova per gli undici in campo.

A poche ore dal match dell'Allianz Stadium contro il Como, in programma alle 15, la Juventus ha diramato la lista dei convocati. Ventuno i giocatori selezionati da Luciano Spalletti, che come preannunciato nella conferenza stampa di ieri recupera a pieno regime David. Assenti, oltre ai lungodegenti Milik e Vlahovic, anche Bremer e Holm, rispettivamente alle prese con un fastidio al flessore e una lesione miotendinea di basso-medio grado al soleo. Out anche lo squalificato Kalulu, per il quale è stata respinta la richiesta di grazia da parte della Figc. Prima apparizione assoluta in lista per il giovane Niccolò Rizzo, difensore classe 2007.