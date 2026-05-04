Juventus sprecona contro il Verona | il pareggio complica la corsa Champions

La Juventus ha pareggiato contro il Verona, una prestazione che complica la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra aveva l’opportunità di agganciare il Milan in classifica, ma il risultato finale ha lasciato invariato il distacco tra le due squadre. La partita si è svolta all’Allianz Stadium, con i bianconeri che non sono riusciti a ottenere i tre punti necessari per avvicinarsi alla vetta.

Poteva essere la partita che avrebbe portato la Juventus a pari punti con il Milan, fermato dal Sassuolo poche ore prima del match dell’ Allianz Stadium. Al contrario, invece, i 90 minuti con il Verona già retrocesso si sono rivelati una trappola inaspettata. Risultato maturato anche per una leggerezza di Bremer, il cui grave errore in fase di disimpegno ha regalato l’unica vera occasione del match agli scaligeri, di fatto consentendo a Bowie di realizzare il gol del vantaggio, anche a causa di un intervento tutt’altro che perfetto di Di Gregorio. I numeri danno ragione alla Juve ma non basta: l’assedio finale non riesce nel suo intento. Per l’ennesima volta in stagione, un po’ sulla scia di quanto accaduto contro il Lecce, i bianconeri producono occasioni a non finire, senza però riuscire mai a concretizzarle in gol.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus sprecona contro il Verona: il pareggio complica la corsa Champions Juventus U20 3-1 Hellas Verona | HIGHLIGHTS Primavera 1 | Matchday 24 Notizie correlate Leggi anche: Harakiri Juventus, solo un pari con il retrocesso Verona e la corsa Champions si complica La Juventus rallenta ancora: la corsa Champions si complicaL’1-1 contro il Sassuolo rappresenta un campanello d’allarme per la Juventus, che rallenta nel momento decisivo della stagione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzo; Calcio, Serie A: Juve sprecona contro l’Hellas, allo Stadium finisce 1-1; Juventus sprecona | 1-1 in casa con l’Hellas Verona Milan sempre terzo; Juventus, ci risiamo: col Verona ennesimo suicidio sportivo. Calcio, Serie A: Juve sprecona contro l’Hellas, allo Stadium finisce 1-1In una partita praticamente dominata, i bianconeri regalano il gol del momentaneo vantaggio agli ospiti nella prima frazione. Poi torna al gol Vlahovic ... quotidianopiemontese.it Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzoBianconeri colpiti a freddo dopo aver dominato dal gol di Bowie. Dopo aver pareggiato con una punizione di Vlahovic, non trovano la zampata che sarebbe valsa l’aggancio ai rossoneri ... msn.com Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzo x.com Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzo - facebook.com facebook