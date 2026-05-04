Dopo il pareggio tra Juventus e Verona, le dichiarazioni si sono fatte più tese. Spalletti ha risposto a Sogliano con parole ferme, chiedendo “Ma cosa voleva?”. Il confronto tra i due tecnici si è trasformato in uno scambio di battute acceso, proseguendo anche davanti alle telecamere dopo il fischio finale. La scena si è svolta in un clima di tensione, con le telecamere che hanno catturato l’episodio.

Spalletti non ci sta e replica a Sogliano. “Ma cosa voleva?”. Botta e risposta infuocato. Il pareggio tra Juventus e Verona non si esaurisce al triplice fischio, ma prosegue con toni accesi davanti alle telecamere. Dopo il durissimo attacco del DS scaligero Sean Sogliano sulla presunta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti replica a Sogliano “Ma cosa vuoi?”

Juventus, Spalletti: Il mio rinnovo non è la priorità. Nazionale Ecco cosa serve ora

Notizie correlate

Sogliano contesta l’arbitro: Spalletti risponde alle accuse del Verona? Cosa scoprirai Perché Sogliano ha minacciato di lasciare il suo incarico lavorativo? Come hanno influenzato i ritardi nei rinvii il risultato...

Leggi anche: Infortunati Juventus: cosa filtra in vista del Galatasaray. Spalletti in ansia per il recupero di questo bianconero, cosa sta succedendo

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sogliano accusa: La Juve che si lamenta dell'arbitro.... Spalletti: Non ci siamo mai alzati; Juventus-Verona, Spalletti risponde a Sogliano: cos'è successo; Si parla di rispetto e poi..., Sogliano infuriato per l'espulsione: scintille con la panchina della Juve. Spalletti replica a muso duro; Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di Spalletti.

Si parla di rispetto e poi..., Sogliano infuriato per l'espulsione: scintille con la panchina della Juve. Spalletti replica a muso duroBotta e risposta tra il direttore sportivo del Verona e il tecnico dei bianconeri al termine della sfida dello Stadium ... corrieredellosport.it

Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di SpallettiPsicodramma Juve, solo pari col Verona e Champions di nuovo a rischio. Il ds dell'Hellas Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di Spalletti. sport.virgilio.it

Juventus News 24. . Vlahovic salva la Juve: è lui l’uomo Champions Analisi dopo il Verona L’unica nota positiva della di Verona-Juve è il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. L’uomo giusto al momento giusto è che darà la spinta decisiva per il finale di stagione. I - facebook.com facebook

Il portiere più imbarazzante di tutta la storia della #Juventus! #DiGregorio #JuventusVerona #SerieA x.com