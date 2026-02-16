Infortunati Juventus | cosa filtra in vista del Galatasaray Spalletti in ansia per il recupero di questo bianconero cosa sta succedendo

Infortunati Juventus, le ultime in vista del Galatasaray: Holm rischia un lungo stop dopo il problema contro l’Inter. Thuram potrebbe recuperare. La marcia di avvicinamento alla cruciale sfida di Champions League contro il Galatasaray è segnata da una gestione fisica ai limiti del maniacale in casa bianconera. Luciano Spalletti si trova a dover calibrare ogni minimo sforzo per evitare che l’infermeria si affolli ulteriormente, proprio nel momento più delicato della stagione. Il tema infortuni torna prepotentemente d’attualità alla vigilia della partenza per Istanbul, tra speranze di recupero e docce gelate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il futuro di un attuale giocatore della Juventus potrebbe prendere una svolta inattesa.

La Juventus valuta l’acquisto di Noussair Mazraoui, attualmente al Manchester United, che cerca maggiori opportunità di gioco in vista delle prossime competizioni mondiali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lazio, che sfortuna: tre infortuni contro la Juve. Cosa filtra; La Juve pensa già al Galatasary: le ultime sull’infortunio di K. Thuram e cosa filtra sul rientro; Dybala gioca Napoli-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio in vista del big match; McTominay, cosa filtra sull’infortunio occorso contro il Genoa: le condizioni.

Khephren Thuram recupera per Galatasaray-Juventus? Le condizioni del francese verso i playoff di Champions LeagueLa Juventus impegnata in Turchia contro il Galatasaray, come sta Thuram e cosa filtra sulla sua presenza dopo il forfait contro l'Inter. msn.com

Juventus-Lazio, infortuni per Basic, Gila e Conceicao: ecco cosa è successoSerata di infortuni tra Juventus e Lazio. I biancocelesti, che in questa stagione hanno perso diversi giocatori tra squalifiche e stop fisici, si sono ritrovati nella fredda notte di Torino ... ilmessaggero.it

Il conto alla rovescia per Inter-Juventus è ufficialmente iniziato e in casa nerazzurra le notizie sul fronte infortunati sono ottime. #barella #calhanoglu #chivu #InterFC #news - facebook.com facebook

#InterJuve La situazione infortunati x.com