Juventus Sogliano Verona attacca la Juve Vi lamentate troppo

Dopo la partita tra Juventus e Verona all'Allianz Stadium, il direttore sportivo degli scaligeri ha espresso commenti duri nei confronti della squadra torinese. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo tensione al post partita. La discussione si è concentrata sui comportamenti della Juventus, che sono stati definiti eccessivi e motivo di lamentele. Nessuna altra informazione è stata comunicata in questa fase.

Post partita carico di tensione dopo la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona. Il DS degli scaligeri Sean Sogliano ha duramente attaccato i bianconeri ai microfoni di Sky Sport. Sogliano e l’accusa alla Juve.. Nonostante il verdetto della Serie B già emesso, il pareggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sogliano (Verona) attacca la Juve ” Vi lamentate troppo” Notizie correlate Juve-Verona: Hellas già in B, Sogliano rinnova al 2029L’Hellas Verona si presenta questo pomeriggio all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus con il verdetto più amaro già scolpito dal campo:... Sogliano attacca la Juve in tv: “Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedete”Il direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: "Sento dire cose che non voglio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus-Verona, Sean Sogliano duro: Visto cose che non mi piacciono: una squadra forte e grande che si lamenta di un arbitraggio; Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di Spalletti; Il DS del Verona Sogliano attacca: La Juve si lamenta dell'arbitro, poi diciamo che l'Italia non va ai Mondiali!; Sogliano attacca la Juve in tv: Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedete. Sogliano attacca la Juve in tv: Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedeteIl direttore sportivo dell'Hellas, Sogliano, non usa giri di parole per criticare il comportamento dei bianconeri: Sento dire cose che non voglio ... fanpage.it Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di SpallettiPsicodramma Juve, solo pari col Verona e Champions di nuovo a rischio. Il ds dell'Hellas Sogliano attacca: Non ha cultura sportiva. La replica di Spalletti. sport.virgilio.it Prendersi la responsabilità di una sconfitta è da campioni #Juventus #bremer #SerieA - facebook.com facebook Il portiere più imbarazzante di tutta la storia della #Juventus! #DiGregorio #JuventusVerona #SerieA x.com