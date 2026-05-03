Juve-Verona | Hellas già in B Sogliano rinnova al 2029

Oggi all'Allianz Stadium si gioca la partita tra Juventus e Hellas Verona, che ha già ufficialmente matematicamente retrocesso in Serie B. L’Hellas Verona ha annunciato il rinnovo del contratto del direttore sportivo fino al 2029, mentre la squadra si presenta senza più possibilità di evitare la retrocessione. La sfida si disputa in un clima di conseguenze già decise per il club veneto.

L’ Hellas Verona si presenta questo pomeriggio all’ Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus con il verdetto più amaro già scolpito dal campo: la retrocessione matematica in Serie B. Il colpo di grazia per le speranze venete è giunto dalla vittoria del Lecce sul Pisa, un risultato che ha definitivamente chiuso i giochi per una salvezza apparsa compromessa ormai da diverse settimane. Nonostante il clima di smobilitazione forzata, la squadra di via Meloni scenderà sul prato di Torino con l’obiettivo di onorare il finale di stagione, sebbene debba fare i conti con un’infermeria affollata e assenze pesanti che costringeranno lo staff tecnico a scelte quasi obbligate.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Verona: Hellas già in B, Sogliano rinnova al 2029 FIORENTINA-VERONA 1-2 | HIGHLIGHTS | 15ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Hellas, Sogliano: «Situazione drammatica, ma non accetto mancanze di rispetto»La squadra è ultima nel campionato di Serie A con appena due vittorie in 26 partite, 19 gol segnati e nove punti di distanza dalla zona salvezza. Sogliano, l’ufficio postale si rinnova: via ai lavoriL’ufficio postale di Sogliano, in piazza Matteotti 44, da domani sarà interessato da interventi di ammodernamento per una migliore qualità dei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Juventus-Verona quote della 35ª giornata di Serie A; Serie A Enilive 2025/26 | #JuventusVerona: info biglietti Settore Ospiti; Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Juventus-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Juventus-Verona: Hellas già retrocesso, formazione e scelte per l’Allianz StadiumJuventus-Verona: Hellas già retrocesso, formazione e scelte per l’Allianz Stadium Il Hellas Verona arriva all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus con ... tuttojuve.com Pagina 2 | Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orarioLa squadra di Spalletti ospita l'Hellas di Paolo Sammarco, neoretrocesso in Serie B: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it La probabile formazione della Juventus con il Verona Yildiz pronto a tornare dal 1' Tutti i ballottaggi nel primo commento - facebook.com facebook È il giorno di Juve Verona Quando finisce secondo voi Fate la vostra previsione nei commenti x.com