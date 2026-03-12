Gianluca Tittarelli è stato indicato come la persona adatta per fare il salto di qualità. Numerosi rappresentanti politici, tra cui Ninfa Contigiani del Partito Democratico, hanno espresso il loro sostegno e si sono detti pronti a intraprendere un percorso volto a riunire la città e superare le divisioni degli ultimi anni. La campagna sembra avere il supporto di diverse forze politiche.

Gianluca Tittarelli potrà contare sull’appoggio di molte forze politiche. "Siamo pronti – dice Ninfa Contigiani (Pd) – per un’avventura che vuole unire città dopo le lacerazioni degli ultimi anni. Penso alla centralità del sociale dopo che questa amministrazione l’ha considerato un costo per fare cose una tantum, con un assessorato senza una strategia e capace di intercettare i bisogni". "Tittarelli – ha sottolineato Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle – è una persone che unisce e non divide. Sogno un’Amministrazione in cui scompaia l’individualismo dilagante". "Noi – dice Leonardo Piergentili di Alleanza Verdi Sinistra – siamo la novità e ci presenteremo con una lista formata da molti giovani e saremo un baluardo per il verde e perché rimanga pubblica la gestione dell’acqua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "È la persona giusta per fare il salto di qualità"

