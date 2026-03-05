Modena sull’altalena A quando il salto di qualità?

Il Modena torna a perdere terreno dopo alcune partite positive, confermando la tendenza di questa stagione a perdere punti dopo aver raccolto risultati favorevoli. La squadra mostra alternanze di prestazioni e il pubblico attende ancora una svolta definitiva. La squadra si prepara alla prossima sfida con l’obiettivo di invertire il trend negativo e consolidare il suo percorso in campionato.

Ciclicamente, con una puntualità svizzera, il Modena riesce a disperdere ciò che aveva coltivato solo poche partite prima e, soprattutto, entusiasmo e buoni propositi di un ambiente ormai abituato a certi cali. Parlando chiaramente, nessuno si sarebbe aspettato il tonfo di Chiavari. Nessuno si sarebbe aspettato, a dire il vero, quello con il Padova, figurarsi con la Virtus Entella. Questa squadra continua a convivere con estrema assiduità con i suoi alti e bassi senza mai mostrarsi finalmente matura se non in alcuni periodi illusori, ad esempio lo si era detto dopo Castellammare salvo poi essere smentiti una settimana più tardi. Salto di qualità rimandato.

