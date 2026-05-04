Juventus | riflettori su Goretzka

Da ilprimatonazionale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il pareggio tra Bayern Monaco e Heidenheim, il centrocampista tedesco ha segnato due gol che hanno influito sull’andamento della partita. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi della sua carriera, riaccendendo le discussioni sulle eventuali trattative di mercato. La doppietta ha rappresentato un momento rilevante per il giocatore, che si è dimostrato decisivo nel corso dell’incontro.

Leon Goretzka ha scelto il momento perfetto per tornare protagonista. Nel pareggio spettacolare tra Bayern Monaco e Heidenheim, il centrocampista tedesco si è preso la scena con una doppietta che ha cambiato l’inerzia della partita, ma soprattutto ha riacceso i riflettori sul suo futuro. Il Bayern, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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