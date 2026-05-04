Juventus | riflettori su Goretzka

Durante il pareggio tra Bayern Monaco e Heidenheim, il centrocampista tedesco ha segnato due gol che hanno influito sull’andamento della partita. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi della sua carriera, riaccendendo le discussioni sulle eventuali trattative di mercato. La doppietta ha rappresentato un momento rilevante per il giocatore, che si è dimostrato decisivo nel corso dell’incontro.

Leon Goretzka ha scelto il momento perfetto per tornare protagonista. Nel pareggio spettacolare tra Bayern Monaco e Heidenheim, il centrocampista tedesco si è preso la scena con una doppietta che ha cambiato l’inerzia della partita, ma soprattutto ha riacceso i riflettori sul suo futuro. Il Bayern, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: riflettori su Goretzka Notizie correlate Juventus: riflettori su PellegriniLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma in scadenza di contratto a... Juventus: riflettori su Bernardo SilvaLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Bernardo Sil va, il regista portoghese del Manchester City in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan-Juve, asse sugli svincolati: Goretzka o Bernardo; MILAN-JUVENTUS: OPPONENT REVIEW; Goretzka piace al Napoli: sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zero. Goretzka Juventus, al momento l’ingaggio non sta portando i bianconeri ad affondare il colpo per il centrocampista tedesco. Le ultimeGoretzka Juventus, al momento l'ingaggio non sta portando i bianconeri ad affondare il colpo per il centrocampista tedesco. Le ultime ... juventusnews24.com Duello fra Milan e Juventus per Goretzka: le ultime novità sul futuro del tedescoFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Leon Goretzka che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: Posso dirvi che Goretzka, da quello che ... tuttojuve.com #Schlager #Juventus Le ultime sull'affare - facebook.com facebook A 77 anni dalla tragedia di Superga la Juventus ricorda il Grande Torino "4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria" Oltre qualsiasi rivalità x.com