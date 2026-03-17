Juventus | riflettori su Pellegrini

La Juventus di Luciano Spalletti si muove sul mercato estivo 2026 e ha messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma il cui contratto scade a giugno. La società bianconera sta valutando un possibile trasferimento, mentre il giocatore si trova in scadenza e potrebbe cambiare squadra. La trattativa è al centro dell’attenzione delle cronache sportive di questi giorni.

La Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il 16-17 marzo 2026, i bianconeri hanno già avviato contatti informali tramite intermediari per sondare la fattibilità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: riflettori su Pellegrini Articoli correlati Juventus, Spalletti vuole Lorenzo PellegriniJuventus, spunta Lorenzo Pellegrini: Spalletti lo vuole in bianconero, valutazioni in corso sul capitano della Roma In base a quanto riportato da... Milan: riflettori su GilaMentre il Milan si prepara alla sfida diretta contro la Lazio all’Olimpico (oggi ore 20:45, 29ª giornata di Serie A), la dirigenza rossonera ha già... Juventus Next Gen - Ascoli 1-0 | Gli Highlights | 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Tutto quello che riguarda Juventus riflettori su Pellegrini La Juventus piomba su Lorenzo Pellegrini: contatti avviati!Lorenzo Pellegrini alla Juventus: è questo l'ultimo scenario che sembra delinearsi intorno al futuro del centrocampista ... fantamaster.it Pellegrini-Juventus, Spalletti potrebbe essere decisivo: la situazioneIl tecnico bianconero valuta Pellegrini per dinamismo e qualità tecnica. Possibile operazione a parametro zero ... siamolaroma.it