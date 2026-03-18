Juventus | riflettori su Bernardo Silva

La Juventus di Luciano Spalletti sta rafforzando la rosa in vista della stagione 2026 e ha messo nel mirino Bernardo Silva, il centrocampista portoghese del Manchester City. Silva, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, rappresenta uno degli obiettivi principali del club torinese per il mercato estivo. La società sta valutando le mosse per portarlo in Italia prima della fine del contratto.

La Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Bernardo Sil va, il regista portoghese del Manchester City in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Secondo Calciomercato.com del 18 marzo 2026, i bianconeri hanno avviato contatti diretti con Jorge Mendes, potente agente del giocatore, per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: riflettori su Bernardo Silva Articoli correlati Juventus, Di Canio “Bernardo Silva vuole la Juventus”Di Canio: “Bernardo Silva vuole la Juventus” Dagli studi di Sky Sport, il commentatore Paolo Di Canio ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato... Juventus: pista Bernardo SilvaCon il calciomercato invernale 2026 che procede a ritmi serrati, la Juventus mantiene viva la pista Bernardo Silva come colpo a effetto per il... BOMBA JUVE: ASSALTO A BERNARDO SILVA! Aggiornamenti e notizie su Bernardo Silva Temi più discussi: Bernardo Silva Juventus, Ottolini e Comolli fanno sul serio per il portoghese: cosa è successo nelle scorse settimane; Goretzka alla Juve il tedesco resta un obiettivo di calciomercato dei bianconeri | le ultimissime sulla trattativa; Gravina: 'Intransigenti sulla violenza agli arbitri, sanzioni massime'; Juventus | Greenwood a 50 milioni Tonali in gioco. Bernardo Silva-Juventus, Moretto: I bianconeri si stanno informando sui costiNonostante il rosso rimediato al 20' di Manchester City-Real Madrid, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (terminato 1-2 per i Blancos), Bernardo Silva è ... tuttojuve.com Juventus, contatti con l’entourage di Bernardo Silva: si prova a prendere a parametro zeroLa Juventus valuta diversi profili a parametro zero e per questo motivo ha avuto dei contatti con Jorge Mendes per Bernardo Silva ... it.blastingnews.com #Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com Juventus su Bernardo Silva: contatti con Jorge Mendes, le ultime - facebook.com facebook