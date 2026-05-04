Juventus pronto l’assalto ad Alisson

La Juventus sta pianificando un’offerta per il portiere brasiliano Alisson in vista della prossima stagione. La società ha deciso di intervenire sul mercato internazionale per rinforzare la rosa e ha individuato nel giocatore un obiettivo prioritario. Nei prossimi giorni si attende una proposta ufficiale, mentre il club valuta le possibilità di ingaggio e le eventuali trattative con il club di appartenenza.