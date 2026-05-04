Juventus pronto l’assalto ad Alisson
La Juventus sta pianificando un’offerta per il portiere brasiliano Alisson in vista della prossima stagione. La società ha deciso di intervenire sul mercato internazionale per rinforzare la rosa e ha individuato nel giocatore un obiettivo prioritario. Nei prossimi giorni si attende una proposta ufficiale, mentre il club valuta le possibilità di ingaggio e le eventuali trattative con il club di appartenenza.
Mercato Juve, Colpo Internazionale: assalto ad Alisson per la prossima stagione. La Juventus punta le stelle del mercato. Mentre il campo continua a regalare tensioni e polemiche, la dirigenza bianconera sembra intenzionata a rispondere alle critiche con un acquisto di portata mondiale. Secondo quanto riportato da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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