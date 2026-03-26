Juventus piano Spalletti | assalto a Alisson Rüdiger e Pellegrini

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha presentato alla dirigenza una lista di giocatori da acquistare, tra cui Alisson, Rüdiger e Pellegrini. Il tecnico toscano ha indicato alcuni calciatori come priorità per rafforzare la squadra in vista della stagione 20262027. La società sta valutando le proposte e le trattative in corso per finalizzare le operazioni di mercato.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 I pretoriani del tecnico per la nuova Signora: assalto ai parametri zero e tentazione Alisson. La Juventus di Luciano Spalletti prende forma attraverso il reclutamento dei “pretoriani”: il tecnico toscano ha presentato alla dirigenza bianconera una shortlist di fedelissimi per blindare l’asse portante della squadra in vista della stagione 20262027. I nomi caldi sono quelli di Alisson Becker, Antonio Rüdiger e Lorenzo Pellegrini, profili già svezzati all’ombra del Colosseo e pilastri della filosofia tattica spallettiana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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