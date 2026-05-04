Juventus Next Gen montagne russe al Moccagatta | con la Vis Pesaro e passaggio del turno

Nel match giocato al Giuseppe Moccagatta, la Juventus Next Gen ha ottenuto un pareggio che le garantisce l'accesso al secondo turno dei playoff. La squadra ha affrontato la Vis Pesaro e, grazie al risultato, si prepara ora ad affrontare la Pianese nel prossimo impegno. La partita si è conclusa con emozioni e un risultato che ha permesso alla formazione di avanzare nella competizione.

Pareggio ricco di emozioni al Giuseppe Moccagatta, dove la Juventus Next Gen conquista il pass per il secondo turno dei playoff, in cui affronterà la Pianese. La squadra di Brambilla si porta avanti grazie alle reti di Pagnucco e Faticanti, poi la reazione della Vis Pesaro, trascinata dalla doppietta di Nicastro. Il 2-2 finale premia comunque i bianconeri, favoriti dal miglior piazzamento nella regular season. Avvio bloccato, poi Pagnucco rompe l’equilibrio. Le due squadra iniziano il match in maniera accorta. I bianconeri provano a fare la partita e pressare alto, mentre gli ospiti si affidano a rapide verticalizzazioni. L’equilibrio si rompe al 14?: Deme pennella un cross per Pagnucco che controlla e con un destro rasoterra firma il vantaggio bianconero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, montagne russe al Moccagatta: con la Vis Pesaro e passaggio del turno Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juve Next Gen chiude quinta: miglior posizionamento di sempre. Ecco chi sono i nuovi Yildiz; Come sono andate le under 23 di Inter, Juve e Atalanta nella stagione regolare?; Vis Pesaro, la rimonta non basta; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juve Next Gen avanti ai playoff: con la Vis Pesaro basta il pariClaudio Chiellini: Affronteremo i playoff con entusiasmo Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi ... tuttosport.com Juventus Next Gen, Puczka: Sarebbe un sogno andare in B. Bellissimo allenarsi coi grandiDavid Puczka, MVP della stagione della Juventus Next Gen, ha parlato a Il Bianconero delle proprie prospettive e della prospettiva di lottare per la Serie. tuttomercatoweb.com UFFICIALE La Juventus Next Gen affronterà il Pianese nel prossimo turno La sfida è in programma il 6 maggio e si giocherà in casa dei bianconeri x.com Il secondo turno dei playoff vedrà la Pianese sul campo della Juventus Next Gen mercoledì 6 maggio. - facebook.com facebook