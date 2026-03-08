Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE | fischio d’inizio al Moccagatta

Alle 15:00 al Moccagatta si è disputata la partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526. La partita si è conclusa senza reti, con il fischio finale che ha sancito lo 0-0. La cronaca e le principali azioni sono state seguite in diretta, offrendo una panoramica dettagliata sullo svolgimento dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Vis Pesaro. Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagatta Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Ravenna Juventus Next Gen LIVE: le scelte ufficiali di Brambilla, pochi minuti al fischio d’inizioGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Una raccolta di contenuti su Juventus Next Gen. Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C | Pontedera-Juventus Next Gen | Il tabellino; Serie C | I convocati per Juventus Next Gen-Vis Pesaro. Juve Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: Brambilla si affida a Deme in avantiQueste le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Vis Pesaro, match valido per la 29 esima giornata del girone B di Serie C, in programma al Moccagatta di Alessandria oggi a partire dalle ... tuttojuve.com Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo ... tuttosport.com Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Braglia attacca dopo Pontedera Juventus Next Gen x.com