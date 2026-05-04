Il difensore, attualmente al Manchester City, ha deciso quale squadra affronterà nel suo prossimo campionato. Dopo aver valutato le opzioni, ha scelto di trasferirsi in uno dei tre grandi club italiani. La decisione è arrivata nelle ultime ore e riguarda esclusivamente questa fase di trattative. La sua partenza dal club inglese è ormai confermata, mentre il suo futuro si svelerà a breve.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, il nazionale olandese ha già fatto sapere al Manchester City di voler cambiare aria in estate e il club inglese non si opporrà in presenza di offerte interessanti. Protagonista di una stagione a dir poco da comprimario, il 31enne mancino ha già le idee chiare sul futuro e, secondo Voetbal International, non ha alcuna intenzione di tornare in patria, dove si parla di un forte interessamento del PSV. Stando al media olandese, l’ex Chelsea vuole restare in uno dei cinque maggiori campionati europei e la destinazione più probabile sarebbe proprio la Serie A. Buone notizie, dunque, per le corteggiatrici italiane che sperano in uno sconto rispetto alla valutazione invernale da 25 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Milan e Roma: la scelta di Aké è arrivata

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