Il calciomercato della Roma si infiamma con la possibile entrata di Nathan Aké, il difensore attualmente in forza all’Etihad Stadium. La trattativa sembra essere in fase avanzata e il club giallorosso si prepara a sfidare Juventus e Milan per assicurarsi il giocatore. La notizia si aggiunge alle voci di un possibile cambio di maglia per Aké, che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo diverse stagioni.

Il ciclo di Nathan Aké all’ombra dell’ Etihad Stadium sembra essere giunto ai titoli di coda, aprendo uno scenario di mercato che vede la Serie A come destinazione privilegiata. Il difensore centrale olandese, colonna del Manchester City di Pep Guardiola, è finito prepotentemente nel mirino dei principali club italiani, pronti a darsi battaglia per assicurarsi un profilo che abbini esperienza internazionale e una duttilità tattica rara. Secondo le ultime indiscrezioni circolate negli ambienti del calciomercato, l’approdo del trentunenne nel nostro campionato per la stagione 202627 non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta che sta trovando conferme crescenti nelle ultime ore.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Nathan Aké in Serie A: sfida con Juve e Milan

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