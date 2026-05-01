Un intermediario ha presentato il profilo di Nathan Aké, difensore del Manchester City, alla società nerazzurra. La trattativa si inserisce in un quadro di confronti con altre squadre italiane, come Juventus e Roma, che hanno mostrato interesse per il calciatore. La dirigenza dell’Inter sta valutando in these giorni le possibilità di un investimento sulla difesa, mentre si riflette sulle strategie per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter: l’intermediario presenta il profilo del difensore del City, riflessioni in corso per la difesa di Chivu. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il nome di Nathan Aké è diventato improvvisamente caldissimo per le big della Serie A. Il difensore olandese, ormai in uscita dal Manchester City dopo sei stagioni e una riduzione dello spazio nelle gerarchie di Guardiola (complice l’esplosione di Khusanov e Guehi), è stato proposto da un intermediario a Inter, Juventus e Roma. Il centrale classe 1995, il cui contratto con i Citizens scadrà nel 2027, rappresenta un’opportunità di lusso per il mercato Inter.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Nathan Aké proposto ai nerazzurri: sfida aperta con Juventus e Roma

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