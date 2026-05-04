Juventus | Ismael Koné nel mirino

Il nome di Ismaël Koné è diventato oggetto di discussione tra le principali squadre italiane, con voci che si intensificano nelle ultime settimane. La sua presenza nel panorama calcistico sta attirando l’attenzione di diversi club, che monitorano con interesse la sua evoluzione e le sue prestazioni. La situazione si sta facendo sempre più evidente, senza che siano ancora stati ufficializzati eventuali trasferimenti o trattative concrete.

Il nome di Ismaël Koné sta iniziando a circolare con sempre più insistenza nei radar delle grandi squadre italiane, e non è difficile capirne il motivo. Il centrocampista canadese del Sassuolo, classe 2002, è uno dei profili emergenti più interessanti della Serie A, capace di unire fisicità, dinamismo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus e il futuro Ismael Kone nel mirino

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