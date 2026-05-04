Juventus | il ritorno di Vlahovic

Da ilprimatonazionale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic è tornato a segnare con la maglia della Juventus, interrompendo un digiuno di circa sei mesi. Il gol arriva dopo un periodo difficile per il giocatore e la squadra, senza però risolvere tutte le questioni aperte. La sua esultanza segna un momento importante, anche se non modifica immediatamente la situazione complessiva del club. La partita ha mostrato come il ritorno del bomber serbo possa influenzare le prossime sfide.

Il gol non cancella i problemi, ma cambia le prospettive. Dopo mesi complicati, Dusan Vlahovi? è tornato a esultare con la maglia della Juventus, interrompendo un digiuno che durava da circa sei mesi. Un’attesa lunga 180 giorni, diventata quasi un simbolo delle difficoltà offensive vissute dai bianconeri in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Il Ritorno di Vlahovic La Juventus Rinasce

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