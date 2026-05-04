Juventus | il ritorno di Vlahovic

Dusan Vlahovic è tornato a segnare con la maglia della Juventus, interrompendo un digiuno di circa sei mesi. Il gol arriva dopo un periodo difficile per il giocatore e la squadra, senza però risolvere tutte le questioni aperte. La sua esultanza segna un momento importante, anche se non modifica immediatamente la situazione complessiva del club. La partita ha mostrato come il ritorno del bomber serbo possa influenzare le prossime sfide.

Il gol non cancella i problemi, ma cambia le prospettive. Dopo mesi complicati, Dusan Vlahovi? è tornato a esultare con la maglia della Juventus, interrompendo un digiuno che durava da circa sei mesi. Un’attesa lunga 180 giorni, diventata quasi un simbolo delle difficoltà offensive vissute dai bianconeri in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il ritorno di Vlahovic Il Ritorno di Vlahovic La Juventus Rinasce Notizie correlate Juventus, rinasce l’attacco: l’alba di Milik e il piano per il ritorno di VlahovicA poche ore dalla ripresa delle attività alla Continassa, il reparto offensivo della Juventus vede finalmente diradarsi le nubi di un’emergenza che... Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per MilikIl centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus, l’ultima mossa di Agnelli: coinvolto anche Chiellini. Il ritorno di Andrea è un messaggio anche per John Elkann; Milan - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Verona, la probabile formazione di Spalletti: le certezze, due dubbi e un grande ritorno; Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinali. Juventus, stecca col Verona: il ritorno al gol di Vlahovic non bastaLa Juve sale a 65 punti ed è quarta, a -2 dal Milan, con la Roma che può avvicinarsi alla zona Champions Niente vittoria per la Juventus che nella trentacinquesima giornata di Serie A spreca una grand ... sportal.it Juventus, l’ultima mossa di Agnelli: coinvolto anche Chiellini. Il ritorno di Andrea è un messaggio anche per John ElkannJuventus, l’ultima mossa di Agnelli: coinvolto anche Chiellini. Il ritorno di Andrea è un messaggio anche per John Elkann ... sport.virgilio.it Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport tornando anche sull'episodio di #Bastoni "Si è reso protagonista di quella ingenuità con la Juventus con la simulazione, sicuramente è stato il primo ad accorgersene ma noi lo - facebook.com facebook Diego Maradona of Napoli, Michel Platini of Juventus x.com