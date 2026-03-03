A poche ore dalla ripresa degli allenamenti alla Continassa, la Juventus ha riacceso l’attacco con l’arrivo di Milik e sta pianificando il ritorno di Vlahovic. Il reparto offensivo, che ha affrontato diverse difficoltà, si prepara a una fase di rinnovamento mentre lo staff tecnico lavora per riorganizzare le scelte tattiche della squadra.

A poche ore dalla ripresa delle attività alla Continassa, il reparto offensivo della Juventus vede finalmente diradarsi le nubi di un’emergenza che ha condizionato le ultime scelte tattiche di Luciano Spalletti. Nella giornata di ieri, il centro sportivo bianconero è stato teatro di un evento dal forte impatto simbolico e tecnico: Arkadiusz Milik ha svolto l’intero allenamento con il gruppo, partitella inclusa. Per l’attaccante polacco, il ritorno all’attività agonistica non è più una chimera, ma il traguardo tangibile di un calvario iniziato nel maggio 2024 e durato quasi due anni. Il calvario di Milik: verso la fine di un’assenza biennale. Il ritorno in campo del classe 1994 rappresenterebbe un innesto vitale per lo scacchiere di Spalletti, rimasto orfano di un centravanti di ruolo puro nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, rinasce l’attacco: l’alba di Milik e il piano per il ritorno di Vlahovic

Leggi anche: Juventus: il ritorno di Milik

Juventus, i convocati per il Como: c'è David. Out Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e KaluluA poche ore dal match dell'Allianz Stadium contro il Como, in programma alle 15, la Juventus ha diramato la lista dei convocati.

La standing ovation per Vlahovic

Aggiornamenti e notizie su Juventus rinasce l'attacco l'alba di...

Temi più discussi: Povera Juve, l’attacco è un pianto. Per ritrovare i gol resta Vlahovic; Kolo Muani primo obiettivo per l'estate: il piano della Juventus e le cifre dell'affare; Dall’Olanda con furore, chi è Doniel Malen, l’attaccante in prestito che sfida Spalletti?; SERIE A, 27ª GIORNATA DA BRIVIDI/ Inter guida, Milan rinasce, Roma e Juve si frenano.

Juventus, spunta un nuovo nome per l'attacco: chieste informazioni per GuessandE se alla fine la Juventus tirasse fuori un coniglio dal cilindro? Non Mateta, nemmeno Kolo Muani o Zirkzee. Il club bianconero nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Sky Sport, avrebbe chiesto ... tuttomercatoweb.com

Juventus, Zirkzee possibile soluzione per l’attacco: la priorità resta Kolo MuaniLa Juventus continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nei prossimi giorni. La priorità del club bianconero resta Kolo Muani, nonostante il Tottenham non abbia intenzione ... gianlucadimarzio.com

La #Juventus blinda il centrocampista statunitense fino al 2030 e per il nostro opinionista è una scelta dettata da #Spalletti #DUbaldo: «#McKennie è arrivato nella fase storica più anonima della Juventus, che veniva da una lunga serie di scudetti - facebook.com facebook

La #Juventus blinda #McKennie fino al 2030: mossa vincente o azzardo Guido #DUbaldo evoca l'effetto #Spalletti: «L'americano il nuovo #Perrotta, universale e rinvigorito. Un jolly tattico che da esubero è diventato pilastro» Giusto il rinnovo a l x.com