Il tecnico della Juventus ha deciso di non portare Vlahovic nella trasferta di domani sera contro l’Udinese, lasciandolo a casa. La scelta riguarda il centravanti serbo, mentre si mantiene la speranza di avere Milik disponibile per la partita. La formazione bianconera si prepara quindi senza uno dei suoi attaccanti titolari, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori.

Il centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la rifinitura della vigilia Slitta il rientro di Dusan Vlahovic, che non verrà convocato da Spalletti in vista dell’anticipo di campionato della Juventus sul campo dell’ Udinese. Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Il centravanti serbo non partirà per la trasferta di domani sera in Friuli e punta a tornare disponibile per la successiva sfida casalinga contro il Sassuolo. Il numero nove si è allenato solo parzialmente in gruppo nella rifinitura odierna alla Continassa, dopo aver lavorato interamente con la squadra nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per Milik

