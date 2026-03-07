David Juventus per il canadese è l’ultima chiamata o quasi | ecco cosa succederà con il rientro di Vlahovic Lo scenario

Il canadese David Juventus si trova alla vigilia di una partita importante contro il Pisa, che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua presenza in squadra. La sfida rappresenta un momento chiave prima del rientro di Vlahovic, il quale potrebbe influenzare le scelte del tecnico e la composizione della rosa. La partita è considerata un punto di svolta per le prossime decisioni sulla formazione.

David Juventus, la sfida contro il Pisa rappresenta un bivio cruciale prima del rientro di Vlahovic che cambierà per sempre ogni gerarchia interna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita di stasera contro il Pisa rappresenta una vera ultima spiaggia per Jonathan David. L'attaccante della società bianconera non ha mai convinto pienamente in questi mesi nel ruolo di prima punta. Le sue prestazioni hanno sollevato numerosi dubbi, trasformando la sfida odierna in un esame decisivo. La dirigenza osserva con grande attenzione, consapevole che il tempo a disposizione sta per scadere definitivamente. La pressione aumenta in modo considerevole se si guarda al calendario.

David Juve, il canadese non perderà il posto dopo il ritorno di Vlahovic. Ecco il piano di Spalletti per farli giocare insiemedi Redazione JuventusNews24David Juve, il canadese non perderà il posto da titolare dopo il ritorno di Vlahovic.

