Il calciatore canadese, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riferito da Nico Schira, diversi club di Ligue 1 e Premier League hanno mostrato interesse per lui e lo hanno inserito tra i possibili acquisti. La situazione si sta delineando come un possibile addio per il giocatore.

Il canadese ormai è ai saluti Come riportato da Nico Schira, Jonathan David è sulla lista dei desideri di diversi club tra Ligue 1 e Premier League. Un club di #Ligue1 ha mostrato interesse per Jonathan #David, che non è più centrale nei piani di #Spalletti e può essere venduto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, sirene estere per Jonathan David: può lasciare in estate

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