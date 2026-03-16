Juventus sirene estere per Jonathan David | può lasciare in estate
Il calciatore canadese, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riferito da Nico Schira, diversi club di Ligue 1 e Premier League hanno mostrato interesse per lui e lo hanno inserito tra i possibili acquisti. La situazione si sta delineando come un possibile addio per il giocatore.
Il canadese ormai è ai saluti Come riportato da Nico Schira, Jonathan David è sulla lista dei desideri di diversi club tra Ligue 1 e Premier League. Un club di #Ligue1 ha mostrato interesse per Jonathan #David, che non è più centrale nei piani di #Spalletti e può essere venduto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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