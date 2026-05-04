juventus daffara verso il rinnovo fino al 2030

La Juventus sta lavorando al rinnovo di contratto di Giovanni Daffara, con l’accordo che dovrebbe prolungarsi fino al 2030. La società ha deciso di puntare sulla crescita del giovane difensore, consolidando il suo ruolo in squadra. Mentre si parla di possibili acquisti di grandi portieri internazionali, la Juventus continua a valorizzare i propri talenti cresciuti nel settore giovanile.

Futuro blindato: Giovanni Daffara e la Juve Insieme fino al 2030. Una scommessa sul domani. Mentre i riflettori del mercato si accendono sui grandi nomi internazionali come Alisson, la Juventus non perde d’occhio il tesoro costruito in casa. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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