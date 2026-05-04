Juventus che fare con Nico Gonzalez e Douglas Luiz?

La Juventus ha deciso di non esercitare i riscatti per Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che resteranno rispettivamente all’Atletico Madrid e all’Aston Villa. La società sta valutando ora le prossime mosse di mercato per i due giocatori. La decisione di non proseguire con i riscatti è stata comunicata ufficialmente, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro. I calciatori continueranno a essere sotto contratto con le rispettive squadre.

Nico Gonzalez e Douglas Luiz non verrano riscattati da Atletico Madrid e Aston Villa. La Juventus studia le mosse di mercato. Gazzetta ha analizzato le due delicate situazioni in casa bianconera. Nico Gonzalez e il braccio di ferro con l’Atletico: Juventus a un bivio. La permanenza di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, che fare con Nico Gonzalez e Douglas Luiz? NOVITÀ TONALI! JUVE, GLI INCASTRI E NICO GONZALEZ. STANKOVIC, L’INTER E LA ROMA DEL FUTURO Notizie correlate Leggi anche: Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez Leggi anche: Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz complicano il mercato estivo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; Juve, riscatti in bilico: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono due incognite; Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…. Moretto: L'Atletico considera alti i 32 milioni per il riscatto di Nico Gonzalez. La Juventus potrebbe tenere l’argentino nella rosa della prossima stagioneMatteo Moretto, sul canale YouTube, ha parlato del futuro di Nico Gonzalez che potrebbe tornare alla Juventus per restare: Partirei con Nico Gonzalez che è uno dei protagonisti ... tuttojuve.com Moretto - Juventus, un confronto con Spalletti può cambiare il futuro di Nico GonzalezNico Gonzalez si ferma per infortunio, salta la semifinale di andata di Champions League di questa sera contro l'Arsenal, e con tutta probabilità anche altre partite nel finale di stagione che attende ... calciomercato.com FUTURO TUTTO DA SCRIVERE Come riporta Fabrizio Romano, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono due situazioni complicate in casa Juve Il brasiliano e l’argentino non verranno riscattati… e i bianconeri dovranno lavorare per cercare di piazza - facebook.com facebook Juventus, salta il riscatto automatico di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico Madrid: in fumo una plusvalenza da oltre 11 milioni x.com