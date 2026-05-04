Juve sul pupillo di Spalletti Di Gregorio può finire nell’affare | ESCLUSIVO

La Juventus sta valutando l’inserimento di un giocatore legato a un ex tecnico della nazionale, come parte di un possibile interesse in un’operazione di mercato. Il calciatore è stato già menzionato tra le preferenze del nuovo allenatore bianconero e potrebbe essere coinvolto in una trattativa futura. La società sta monitorando la situazione e analizzando eventuali sviluppi legati a questa proposta.