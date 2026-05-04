Juve sul pupillo di Spalletti Di Gregorio può finire nell’affare | ESCLUSIVO
La Juventus sta valutando l’inserimento di un giocatore legato a un ex tecnico della nazionale, come parte di un possibile interesse in un’operazione di mercato. Il calciatore è stato già menzionato tra le preferenze del nuovo allenatore bianconero e potrebbe essere coinvolto in una trattativa futura. La società sta monitorando la situazione e analizzando eventuali sviluppi legati a questa proposta.
Tra le richieste del tecnico bianconero c’è un giocatore che ha lanciato quando era Ct della Nazionale italiana Rinnovato ufficialmente il contratto con la Juventus a prescindere dal piazzamento finale in classifica e quindi dalla qualificazione alla prossima Champions League, Luciano Spalletti sta iniziando a programmare la prossima stagione. Tra acquisti e cessioni, i bianconeri dovranno rinnovare la rosa attuale praticamente in ogni reparto. Il tecnico di Certaldo ha già parlato con Comolli per fare alcuni nomi in entrata. Spalletti e Di Gregorio (Foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it Tra questi, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Le parole di Spalletti dopo il ko interno della Juve col Como. L’analisi sugli errori #juventus
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