Buffon | La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata con l’Inter partita magnifica Di Gregorio? Può essere utile che…
Buffon attribuisce le recenti difficoltà della Juventus alle sfortunate circostanze, mentre elogia la prestazione dell’Inter, definendola magnifica. La causa principale, secondo il portiere, risiede nella malasorte più che in problemi tecnici, e aggiunge che anche il rendimento di alcuni giocatori può fare la differenza. La squadra di Spalletti, invece, ha mostrato grande determinazione, come si è visto nella partita più recente. La situazione attuale della Juve resta sotto osservazione.
Buffon: «La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata, con l’Inter partita magnifica. Di Gregorio? Può essere utile che.». Le parole dell’ex portiere. Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale ed ex portiere di Juventus e Italia, è intervenuto al podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dei temi di casa bianconera e in particolare del caso Di Gregorio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL MOMENTO DELLA JUVE – «I l calcio è una materia che sfugge a ogni logica. Mentre si dipanava la partita con il Como mi arriva un messaggio da una persona di calcio che stimo molto che diceva: ‘Vedere la Juve così mi fa tenerezza’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Di Gregorio a Sky: «Ci teniamo a far vedere che la Juve è diversa dalla partita dell’andata. Spalletti vuole vincere sempre»Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli.
Chiarenza su Atalanta Juve: «La Dea è ritornata con Palladino ad essere la squadra che può farti male in tutti i modi. Sui bianconeri di Spalletti dico questo»L’Atalanta di Palladino si presenta forte e determinata, pronta a mettere in difficoltà la Juventus di Spalletti.
