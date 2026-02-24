Buffon | La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata con l’Inter partita magnifica Di Gregorio? Può essere utile che…

Buffon attribuisce le recenti difficoltà della Juventus alle sfortunate circostanze, mentre elogia la prestazione dell’Inter, definendola magnifica. La causa principale, secondo il portiere, risiede nella malasorte più che in problemi tecnici, e aggiunge che anche il rendimento di alcuni giocatori può fare la differenza. La squadra di Spalletti, invece, ha mostrato grande determinazione, come si è visto nella partita più recente. La situazione attuale della Juve resta sotto osservazione.

