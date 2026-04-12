Dopo la recente sconfitta contro l’Udinese, l’allenatore ha confermato la volontà di mantenere il modulo offensivo, non apportando modifiche alla formazione. La scelta di confermare gli undici titolari ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, considerando le difficoltà riscontrate nelle ultime gare. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in vista delle competizioni europee.

Dopo il difficile confronto con l’Udinese, Massimiliano Allegri ha analizzato le criticità che stanno frenando la squadra in questa fase cruciale della stagione. Il tecnico ha respinto ogni ipotesi legata a variazioni tattiche o cambi di modulo, individuando nel calo della prestazione offensiva il vero nodo da sciogliere per non compromettere la corsa verso i vertici e il consolidamento in Champions League. Il problema del gol e l’incertezza dei numeri. Le statistiche relative al girou di ritorno evidenziano una fragilità preoccupante che va oltre la semplice sfortuna. In questo secondo periodo del campionato, la formazione guidata da Allegri è rimasta a secco di reti in ben 4 occasioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri non cambia modulo: il blocco offensivo mette a rischio la Champions

Allegri sfida l’Udinese: modulo nuovo e tridente per la ChampionsMassimiliano Allegri ha affrontato il media center di Milanello questo venerdì 10 aprile, analizzando le prospettive per il confronto casalingo...

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