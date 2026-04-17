Bernardo Silva Juve i bianconeri rilanciano | sul tavolo del portoghese c’è già questa offerta si attende la sua risposta! Ultime

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha presentato un'offerta al centrocampista portoghese, cercando di convincerlo a trasferirsi a parametro zero. L'accordo proposto prevede una durata di tre anni. La società aspetta una risposta dal giocatore, mentre altre squadre sono interessate a lui. La trattativa si svolge in un momento di grande attenzione sul mercato dei trasferimenti.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero offrendo un accordo di tre anni e sfidando le rivali. Le indiscrezioni rilanciate dalla  Gazzetta dello Sport confermano e rilanciano la notizia diffusa ieri tramite un inequivocabile  comunicato ufficiale: Bernardo Silva  lascerà in maniera  definitiva  il  Manchester City  a fine stagione. Il trequartista si svincolerà a parametro zero, diventando un’occasione  davvero clamorosa  per alzare il tasso tecnico. La corsa per il  31enne vive un momento  decisivo: la dirigenza  monitora la situazione con  grandissima attenzione  e non molla la presa. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La strada per arrivare alla fumata bianca si preannuncia  estremamente complessa  e piena di ostacoli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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