La Juventus ha presentato un'offerta al centrocampista portoghese, cercando di convincerlo a trasferirsi a parametro zero. L'accordo proposto prevede una durata di tre anni. La società aspetta una risposta dal giocatore, mentre altre squadre sono interessate a lui. La trattativa si svolge in un momento di grande attenzione sul mercato dei trasferimenti.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero offrendo un accordo di tre anni e sfidando le rivali. Le indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta dello Sport confermano e rilanciano la notizia diffusa ieri tramite un inequivocabile comunicato ufficiale: Bernardo Silva lascerà in maniera definitiva il Manchester City a fine stagione. Il trequartista si svincolerà a parametro zero, diventando un’occasione davvero clamorosa per alzare il tasso tecnico. La corsa per il 31enne vive un momento decisivo: la dirigenza monitora la situazione con grandissima attenzione e non molla la presa. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La strada per arrivare alla fumata bianca si preannuncia estremamente complessa e piena di ostacoli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, i bianconeri rilanciano: sul tavolo del portoghese c’è già questa offerta, si attende la sua risposta! Ultime

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