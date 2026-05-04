Judo oro per la friulana Asya Tavano al Grand Slam di Dushanbe

Durante il Grand Slam di Dushanbe, una judoka della regione friulana ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria +78 kg. La competizione si è svolta domenica 2 maggio, con la vittoria che ha concluso la manifestazione nell’ultima giornata. La competizione si è tenuta sul tatami della capitale del Tajikistan, attirando numerosi atleti da diversi paesi.

Il tatami di Dushanbe si è tinto d’azzurro grazie ad Asya Tavano, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria +78 kg domenica 2 maggio, nell’ultima giornata del Grand Slam del Tajikistan.Per la judoka friulana, 23 anni, originaria di Sclaunicco, si tratta di un successo di grande peso in.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel rankingIl judo italiano continua a macinare risultati di alto profilo e piazza un atleta sul podio anche nell’ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe... Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli AzzurriTorna in gara l’Italia del Judo, dopo le medaglie scintillanti vinte agli Europei (leggi qui). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tavano è d'oro a Dushambe; In Tagikistan è Grand Slam d’oro! Dopo Giuffrida trionfa Asya Tavano; Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri; Judo, Grand Slam Dushanbe 2026: oro Giuffrida e bronzo Perna. Risultati e podi. Judo, oro per la friulana Asya Tavano al Grand Slam di DushanbeIl tatami di Dushanbe si è tinto d’azzurro grazie ad Asya Tavano, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria +78 kg domenica 2 maggio, nell’ultima giornata del Grand Slam del Tajikistan. Per ... udinetoday.it Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel rankingIl judo italiano continua a macinare risultati di alto profilo e piazza un atleta sul podio anche nell'ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe 2026, ... oasport.it Ora mi prendo un po' di relax a casa, mi rilasso dando una mano sul trattore dell’azienda di mio papà Rudy, e poi si parte con la qualificazione olimpica. " Le parole di Asya Tavano raccontano perfettamente il suo momento dopo la vittoria al Grand Slam di Du - facebook.com facebook Asya Tavano trionfa nei +78 kg e l’Italia fa poker al Grand Slam di Dushanbe! Leggi qui shorturl.at/WfOLt @FijlkamOfficial x.com