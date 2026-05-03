Judo Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel ranking

Una atleta italiana di judo ha conquistato il podio nell’ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe del 2026, il quinto evento della stagione dell’IJF World Tour. La vittoria rappresenta un risultato importante per il suo percorso nel circuito internazionale. La competizione si è svolta nella capitale del Tajikistan, coinvolgendo atleti di diverse nazioni e richiedendo un alto livello di preparazione tecnica e fisica.

Il judo italiano continua a macinare risultati di alto profilo e piazza un atleta sul podio anche nell’ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe 2026, quinto evento stagionale dell’IJF World Tour. Dopo la vittoria di Odette Giuffrida ed i terzi posti ottenuti nei giorni scorsi da Kenya Perna e Irene Pedrotti, quest’oggi è stata Asya Tavano a prendersi la scena per i colori azzurri nei pesi massimi. La 23enne friulana, n.8 del ranking mondiale e accreditata della prima testa di serie, ha conquistato il secondo titolo Slam della carriera nei +78 kg a due anni di distanza dal successo centrato proprio nella capitale del Tagikistan. Tavano,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel ranking Notizie correlate Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli AzzurriTorna in gara l’Italia del Judo, dopo le medaglie scintillanti vinte agli Europei (leggi qui). Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di TashkentUltima giornata priva di podi per l’Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Judo. Bronzo per Asya Tavano agli Europei in Georgia; Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri; Torna l’Italia del judo al Grand Slam di Dushanbe; Judo, Irene Pedrotti sale sul podio dei -70 kg al Grand Slam di Dushanbe!. Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel rankingIl judo italiano continua a macinare risultati di alto profilo e piazza un atleta sul podio anche nell'ultima giornata del Grand Slam di Dushanbe 2026, ... oasport.it Asya Tavano conquista il bronzo ai Campionati Europei di judoL'Italia del judo celebra un importante successo agli Europei individuali 2026 di Tbilisi, in Georgia, dove Asya Tavano ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria dei pesi massimi ... it.blastingnews.com Erminia Zonno. . JUDOLAB NEWS DUSHANBE GS 2026 3 DAY F/Kg.78 ASYA TAVANO Visto il numero delle atlete presenti in categoria , la nostra IRENE PEDROTTI con questo ippon, ottenuto sulla polacca WOLSZCZAK conquista l’accesso in semifinale. - facebook.com facebook