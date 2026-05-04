Judo Italia protagonista a Dushanbe | Giuffrida e Tavano d’oro Perna rivelazione

Si conclude con un bilancio positivo il Grand Slam di Dushanbe 2026, quinta tappa del World Tour di judo. L’Italia si è distinta con due medaglie d’oro, conquistate da Giuffrida e Tavano, e una medaglia di bronzo di Perna, considerata una rivelazione della competizione. La manifestazione si è svolta nella capitale del tagikistan e ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali.

Si chiude con un bilancio decisamente positivo per l’Italia il Grand Slam di Dushanbe 2026, quinta tappa stagione del World Tour di judo. la spedizione azzurra, pur numericamente ridotta, ha saputo sfruttare al meglio l’occasione in Tagikistan, raccogliendo risultati importanti e punti preziosi per il ranking internazionale in vista del percorso verso Los Angeles 2028. La copertina va a Odette Giuffrida, vincitrice nei -52 kg al termine di una gara condotta con grande autorevolezza. L’azzurra ha confermato le ottime sensazioni mostrate agli Europei di Tbilisi, centrando il 20esimo podio in un Grand Slam. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Grand Slam di Judo a Dushanbe, l’Italia fa doppio podio: Giuffrida oro e Perna bronzoDushanbe, 1 maggio 2026 – Dal bronzo agli Europei, al primo posto al Grand Slam e l’esordio sul podio stagione nel circuito iridato per Odette... Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli AzzurriTorna in gara l’Italia del Judo, dopo le medaglie scintillanti vinte agli Europei (leggi qui). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trofeo CONI: il Judo protagonista, appuntamento il 24 maggio al Palaveliero; Dal judo al cheerleading, passando per la ginnastica artistica: oltre 2mila sportivi al Villaggio Accademia; Judo Kumiai: Trofeo Italia Under 15 di Bari; Tajikistan Dushanbe Grand Slam 2026 - Dushanbe, 1-3 Maggio 2026. Judo, Italia sugli scudi al Grand Slam di Dushanbe: brillano Giuffrida e Tavano, rivelazione PernaSi chiude con un bilancio estremamente positivo in chiave azzurra il Grand Slam di Dushanbe 2026, quinta tappa stagionale del World Tour di judo e primo ... oasport.it Judo, Pedrotti firma il colpo a Dushanbe: primo podio in un Grand SlamLa 25enne azzurra conquista il bronzo nei -70 kg e completa il tris italiano in Tajikistan dopo i podi di Giuffrida e Perna Italia protagonista nel Grand Slam d ... sportface.it L'Italia del Judo chiude in bellezza il Grand Slam di Dushanbe. Dopo la vittoria di Odette Giuffrida e i due bronzi di Kenya Perna e Irene Pedrotti, arriva la vittoria di Asya Tavano. La judoka supera in finale la cinese Ayiman nella categoria 78 Kg e torna al succ - facebook.com facebook Judo, Asya Tavano in trionfo al Grand Slam di Dushanbe! Vittoria preziosa e balzo nel ranking - x.com