A Rimini si sono disputati i Campionati Italiani di Maratona 2026, dove i titoli nazionali sono stati assegnati a Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto. Le gare hanno visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con le rispettive classifiche che si sono concluse nei risultati ufficiali pubblicati al termine della competizione. Le prove si sono svolte lungo un percorso cittadino, con condizioni climatiche favorevoli alla buona riuscita delle gare.

A Rimini sono andati in scena i Campionati Italiani di Maratona, con le vittorie di Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto. Il 27enne di origine etiope e cresciuto a Vigevano (in provincia di Pavia) ha allungato nel finale di una gara molto tattica condizionata dal caldo, riuscendo ad avere la meglio con il tempo di 2h22:16. Il tesserato della Cosenza K42, allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp, si è distinto al rientro agonistico dopo un anno di stop per infortunio, riuscendo a tagliare il traguardo con quasi un minuto di vantaggio nei confronti di Alessandro Giacobazzi (2h23:07), mentre sul terzo gradino del podio è salito Nicola Bonzi (2h23:24).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Campionati Italiani Maratona 2026: Cuneo e Tuccitto vincono i tricolori, risultati e classifiche

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