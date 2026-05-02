Alex Zanardi l’incidente del 2001 sul circuito di Lausitz che gli costò l’amputazione delle gambe – Il video

Il 15 settembre 2001, un incidente avvenuto sul circuito di Lausitz ha causato l’amputazione delle gambe a Alex Zanardi. L’incidente ha segnato un punto di svolta nella sua vita personale e professionale. Zanardi, ex pilota di auto e campione paraciclismo, è deceduto oggi all’età di 59 anni. La notizia ha suscitato grande attenzione e discussioni nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Il 15 settembre 2001 è una data spartiacque nella carriera, e nella vita, di Alex Zanardi, morto oggi all’età di 59 anni. Sul circuito di Lausitz, in Germania, il pilota italiano fu protagonista di uno degli incidenti più drammatici della storia recente dell’automobilismo, che lo costrinse all’amputazione di entrambe le gambe. La dinamica dell’incidente. Zanardi era rientrato ai box per un pit stop e stava uscendo dalla pit lane quando perse il controllo della vettura. La monoposto attraversò la pista proprio mentre sopraggiungevano gli altri piloti a piena velocità. L’impatto fu violentissimo: l’auto dello statunitense Alex Tagliani colpì in pieno la vettura di Zanardi, tagliandola praticamente in due.🔗 Leggi su Open.online

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