Jorge Lorenzo, ex pilota di MotoGP, ha corso con la squadra Ducati e ha contribuito a portare avanti alcuni dei suoi progetti più impegnativi. Michele Pirro, altro pilota della stessa squadra, ha lavorato in stretta collaborazione con Lorenzo, condividendo il lavoro di sviluppo e affinamento delle moto. La loro collaborazione ha coinvolto sessioni di test e miglioramenti tecnici, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni dei mezzi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel mondo del MotoGP, poche figure hanno lasciato un’impronta così profonda come Jorge Lorenzo durante il suo periodo in Ducati. Michele Pirro, collaudatore di Ducati dal 2013, ha descritto Lorenzo come un pilota “ossessionato” dal miglioramento. Questo forte desiderio di perfezione ha avuto un impatto considerevole sulle dinamiche interne della squadra. Pirro, che ha avuto la possibilità di collaborare con nomi altisonanti come Andrea Dovizioso e ora Marc Marquez, ha condiviso le sue osservazioni su Lorenzo in diverse interviste.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Lorenzo: il pilota che ha spinto Ducati oltre i suoi limiti più alti.

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