Jorge Lorenzo | Francesco Bagnaia ha un’ottima alternativa se Ducati decidesse di lasciarlo andare

"> Francesco Bagnaia a Rischio di Perdere il Posto in Ducati. Francesco Bagnaia potrebbe presto trovarsi disoccupato in casa Ducati, con voci che suggeriscono che Pedro Acosta abbia già concordato il suo arrivo nella squadra campione del mondo per il 2027. Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, le possibilità che Bagnaia debba lasciare la squadra sembrano aumentare, nonostante i suoi due titoli mondiali conquistati con il team. L’ex campione del mondo Jorge Lorenzo ha commentato: “Ducati non è un’azienda come le altre case motociclistiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Jorge Lorenzo si chiede se Pedro Acosta e Marc Marquez possano diventare il nuovo duo di punta della Ducati nel 2027, dopo aver visto le recenti prestazioni dei giovani talenti durante i test in Spagna.

Jorge Lorenzo commenta con una nota di rammarico il passo avanti della Ducati, che nei test pre-stagionali in Malesia si conferma leader.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bagnaia già fuori dalla Ducati? Lorenzo ha ragione, in MotoGP...; MotoGP, Jorge Lorenzo è sicuro: Pecco Bagnaia sarà un contendente al titolo; MotoGP, Pecco Bagnaia non ha perso nulla: Jorge Lorenzo annuncia il ritorno di Bagnaia al top nel 2026; Jorge Lorenzo: La Ducati purtroppo ha compiuto un grande passo in avanti.

Ducati, Marquez alza la posta e Grassilli vuota il sacco ma Bagnaia non ci sta: Ha ragione Lorenzo. Martin è okMotoGP: Martin ci sarà ai test di Buriram, intanto sul rinnovo di Marquez, il ds Ducati Grassilli fa il punto della situazione mentre Bagnaia ripensa alle parole di Jorge Lorenzo ... sport.virgilio.it

MotoGp, Marquez spaventa la Ducati e apre le porte al ritiro. Lorenzo cambia idea su Bagnaia e punge AcostaMotoGp, Marquez spaventa la Ducati e apre le porte al ritiro: Nel 2027 potrei essere in vacanza. Lorenzo cambia idea su Bagnaia e punge Acosta ... sport.virgilio.it

Jorge Lorenzo has spoken about the reputation Maverick Vinales had before MotoGP - facebook.com facebook