Quartararo ha spinto Yamaha oltre i limiti come Verstappen con Red Bull secondo Rins
Fabio Quartararo ha portato la Yamaha a rischiare oltre i confini consueti durante l’ultima gara, spinto dalla voglia di ottenere un risultato migliore. La sua determinazione ha messo sotto pressione il team, che ha dovuto adattarsi rapidamente alle sue richieste. Nel frattempo, Alex Rins osserva da vicino la sfida tra il pilota francese e la squadra giapponese, notando come il talento di Quartararo possa cambiare le sorti della corsa.
Alex Rins e il Talento di Fabio Quartararo nel MotoGP. Alex Rins ha recentemente espresso la sua ammirazione per Fabio Quartararo, evidenziando affinità tra il modo in cui il pilota francese guida la Yamaha nel MotoGP e lo stile di Max Verstappen alla Red Bull in Formula 1. Rins, noto per le sue capacità e la sua esperienza nel MotoGP, ha sottolineato come Quartararo non si limiti ad un semplice talento, ma riesca a ottenere risultati straordinari dalla Yamaha, anche in un periodo in cui la moto non ha ricevuto upgrade significativi.
Rins: "Yamaha ci ha chiesto di dosare le energie in gara
Yamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang.
MotoGP | Yamaha aveva calcolato il limite chilometrico dei motori per Sepang; MotoGP 2026. Test di Sepang. Jorge Lorenzo: Ho scoperto una mia vocazione. Sul mercato: Quartararo in Honda come Hamilton in Mercedes. Acosta-Marquez? Dream team; Quartararo ha spinto Yamaha oltre i limiti, come Verstappen con Red Bull, secondo Rins.
Un guasto al motore, avvenuto martedì a Quartararo, ha spinto la Casa di Iwata a tenere in stallo tutti i propri piloti.
MotoGP | Quartararo sul V4 Yamaha: Siamo super lontani. Fabio Quartararo sin dal primo test con il V4 Yamaha effettuato nel 2025, si è detto insoddisfatto del nuovo progetto Yamaha. La situazione non è cambiata neanche nel primo test del 2026, quello di Sepang.
