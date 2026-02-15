quartararo ha spinto yamaha oltre i limiti come verstappen con red bull secondo rins

Fabio Quartararo ha portato la Yamaha a rischiare oltre i confini consueti durante l’ultima gara, spinto dalla voglia di ottenere un risultato migliore. La sua determinazione ha messo sotto pressione il team, che ha dovuto adattarsi rapidamente alle sue richieste. Nel frattempo, Alex Rins osserva da vicino la sfida tra il pilota francese e la squadra giapponese, notando come il talento di Quartararo possa cambiare le sorti della corsa.

Alex Rins ha recentemente espresso la sua ammirazione per Fabio Quartararo, evidenziando affinità tra il modo in cui il pilota francese guida la Yamaha nel MotoGP e lo stile di Max Verstappen alla Red Bull in Formula 1. Rins, noto per le sue capacità e la sua esperienza nel MotoGP, ha sottolineato come Quartararo non si limiti ad un semplice talento, ma riesca a ottenere risultati straordinari dalla Yamaha, anche in un periodo in cui la moto non ha ricevuto upgrade significativi.

Yamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang.

