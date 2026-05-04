Durante il ComiCon, l’attore ha annunciato che parteciperà alla seconda stagione di “Scrubs – Medici ai primi ferri” e ha confermato che il personaggio del Dr. Cox riconoscerà di aver bisogno di JD. L’attore ha anche condiviso di preferire la sua nuova maglietta, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente. La manifestazione si è svolta a Napoli e si è conclusa con questo annuncio, molto atteso dai fan della serie.

Napoli, 4 maggio 2026 – «La cosa che preferisco? La mia nuova maglietta». Il pubblico del ComiCon scoppia in un boato quando John C. McGinley si vanta della maglia numero 10 del Napoli con su scritto Dr. Cox che indossa sul palco del Teatro Mediterraneo. Il riferimento è, neanche a dirlo, al suo leggendario – quanto cinico e anaffettivo –primario del Sacro Cuore in Scrubs – Medici ai primi ferri. L'attore è tra gli ospiti della 26ª edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dell'intrattenimento in cui si è concesso ai suoi fan per parlare della sua carriera, partendo dalla sitcom medica di cui è appena stata rinnovata la seconda stagione del revival disponibile su Disney+.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - John McGinley al ComiCon: «Ci sarò anch’io nella seconda stagione di “Scrubs – Medici ai primi ferri”. E il Dr. Cox ammetterà di aver bisogno di JD»

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