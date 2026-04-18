Comicon | a Napoli arriva John C McGinley il Dr Cox di Scrubs

A Napoli, al Comicon, sarà presente l’attore statunitense noto per il ruolo di Dr. Cox nella serie televisiva Scrubs. L’ospite arriverà sabato 2 maggio e parteciperà all’evento come figura centrale tra gli invitati. La presenza di McGinley rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, che si svolge nella città campana e richiama appassionati di fumetti, cinema e serie tv.

Arriva a Comicon Napoli John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs. L’attore e produttore statunitense sarà ospite di Comicon sabato 2 maggio. Storico interprete del cinico Dottor Perry Cox, recentemente tornato a interpretare il ruolo nel revival di successo della serie su Disney+, è attualmente al fianco di Steve Carell nella nuova serie di successo HBO Rooster. In quarant’anni di carriera McGinley ha recitato nei pluripremiati Platoon e Wall Street di Oliver Stone e in film come Point Break, Impiegati.male!, The Rock, Seven e Ogni maledetta domenica. McGinley si racconterà al pubblico di Comicon Napoli in un incontro che ripercorrerà una carriera intensa e imprevedibile, tra serie cult, personaggi memorabili e un approccio unico e originale alla recitazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Dottor Cox di Scrubs al Comicon di Napoli: attesa per John C. McGinley sabato 2 maggio

Notizie correlate

COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fanC’è un volto che più di altri ha segnato una generazione di spettatori tra sarcasmo e battute taglienti: quello di John C.

Leggi anche: Comicon Napoli: arriva John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Al Comicon di Napoli ci sarà anche il Dottor Cox di Scrubs: ecco tutti gli ospiti confermati; COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fan; Il Dottor Cox di Scrubs al Comicon di Napoli: attesa per John C. McGinley sabato 2 maggio; Comicon Napoli: arriva John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs.

Comicon Napoli: arriva John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv di culto ScrubsArriva a COMICON Napoli John C. McGinley, il Dr. Cox della serie tv Scrubs. Storico interprete del cinico Dottor Perry Cox, è al fianco di Steve Carell nella nuova serie di successo HBO Rooster. 2anews.it

A Napoli per Comicon arriva John C. McGinley, medico stella della serie ScrubsArriva al Comicon di Napoli John C. McGinley, l'iconico Dr. ansa.it

Arriva a #COMICON Napoli #JohnCMcGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv di culto #Scrubs. L’attore e produttore statunitense sarà ospite di COMICON sabato 2 maggio. @comiconitalia x.com

Il Dr. Cox di Scrubs al Comicon Napoli 2026, quando incontrarlo e prezzi autografi L’arrivo di John C. McGinley al Comicon Napoli 2026 rappresenta uno degli annunci più rilevanti per il pubblico legato alle serie TV e alla cultura pop internazionale, perché int facebook