COMICON Napoli arriva il Dr Cox di Scrubs | John C McGinley incontra i fan

Al COMICON di Napoli, si potrà incontrare l’attore noto per aver interpretato il Dr. Cox nella serie televisiva. L’evento prevede un incontro con i fan, durante il quale sarà possibile scattare foto e ricevere autografi. La presenza dell’attore, famoso per il suo ruolo e per le battute pungenti, attirerà sicuramente molti appassionati della serie. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

C’è un volto che più di altri ha segnato una generazione di spettatori tra sarcasmo e battute taglienti: quello di John C. McGinley, il Dr. Perry Cox di Scrubs. Sarà lui uno degli ospiti più attesi della prossima edizione di COMICON Napoli, in programma sabato 2 maggio.A riportarlo sotto i.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio... Per tutti i fan di Vinland Saga, è in arrivo una sorpresa al prossimo Napoli ComiconFan di Vinland Saga è in arrivo un’evento che non potete perdere per niente al mondo! Infatti al prossimo Comicon di Napoli sarà ospite il suo... Altri aggiornamenti COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fanDall’esperienza con Oliver Stone alle nuove serie HBO, l’attore racconta il suo percorso pubblico e professionale. L'incontro il 2 maggio con uno dei volti più amati della serie è solo uno degli appun ... napolitoday.it Ehi, pivello!: il Dr. Cox di Scrubs arriva in Italia. Ecco quando incontrare John C. McGinley al COMICON 2026John C. McGinley arriva al COMICON Napoli 2026. L'attore di Scrubs si svela tra il revival e il nuovo successo HBO. Scopri come incontrarlo. newscinema.it