Joana Mallwitz eleganti contrappunti

Joana Mallwitz ha debuttato recentemente con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, interpretando un programma che spazia tra diversi periodi musicali. Tra i brani eseguiti figura una composizione del Novecento e le Danze di Galánta di Zoltán Kodály. La direttrice ha guidato l’orchestra attraverso un repertorio vario, evidenziando le sue capacità interpretative e la padronanza tecnica durante l’esecuzione.

Musica Al suo debutto nei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la direttrice si presenta con un programma assai vario Musica Al suo debutto nei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la direttrice si presenta con un programma assai vario Al suo debutto nei concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Joana Mallwitz si presenta con un programma assai vario: un brano del Novecento, le Danze di Galánta di Zoltán Kodály, una pagina tardoromantica, il Concerto per violino op. 35 di Cajkovskij e la Quinta Sinofnia di Beethoven, che è una sorta di sintesi del classicismo. Ci sono tutte le carte per dimostrare il proprio talento interpretativo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Joana Mallwitz, eleganti contrappunti Notizie correlate Contrappunti d’organo, dialogo tra spiritualità e forma musicale di Domenico Tagliente e Annarita GarganeseLa sezione «Contrappunti d’organo» del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota, si congeda domenica 26 aprile alle 19. Apulia Antiqua nel segno di Bach: protagonista Carlo Maria Barile per la rassegna 'Contrappunti d’organo'Conversano si prepara all’ascolto nel segno di un respiro antico, profondo e vibrante.