Venerdì 27 marzo alle 20, nella città di Conversano, si terrà un concerto della rassegna «Contrappunti d’organo», parte del festival Apulia Antiqua diretto da Giovanni Rota. Sul palco sarà protagonista Carlo Maria Barile, che eseguirà brani di Bach. L’evento si svolge in un contesto di musica antica, con un focus sull’organo e sulle sue sonorità storiche.

Conversano si prepara all’ascolto nel segno di un respiro antico, profondo e vibrante. La rassegna «Contrappunti d’organo» del festival itinerante Apulia Antiqua diretto da Giovanni Rota approda venerdì 27 marzo, alle 20.30, nella chiesa del Purgatorio, luogo di pietra e memoria, per un appuntamento che è insieme concerto, percorso e immersione. In collaborazione con l’Arciconfraternita del Purgatorio, Apulia Antiqua propone così il secondo dei due concerti di Carlo Maria Barile dedicati all’integrale bachiana, ciclo promosso da Orfeo Futuro con un progetto ambizioso e rigoroso. Interprete sensibile e architetto del suono, Barile si è affermato per la sua particolare cifra stilistica, che tiene insieme ricerca, fedeltà filologica e libertà espressiva in un dialogo costante tra testo e respiro, scrittura e spazio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Apulia Antiqua nel segno di Bach: protagonista Carlo Maria Barile per la rassegna 'Contrappunti d’organo'

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