Contrappunti d’organo dialogo tra spiritualità e forma musicale di Domenico Tagliente e Annarita Garganese

Il festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota, conclude la sua sezione «Contrappunti d’organo» domenica 26 aprile alle 19. La rassegna ha visto un dialogo tra spiritualità e musica attraverso le interpretazioni di Domenico Tagliente e Annarita Garganese. L’evento si svolge in una location ancora da definire, con un programma dedicato alle opere di contrappunto per organo.