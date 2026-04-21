Contrappunti d’organo dialogo tra spiritualità e forma musicale di Domenico Tagliente e Annarita Garganese
Il festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota, conclude la sua sezione «Contrappunti d’organo» domenica 26 aprile alle 19. La rassegna ha visto un dialogo tra spiritualità e musica attraverso le interpretazioni di Domenico Tagliente e Annarita Garganese. L’evento si svolge in una location ancora da definire, con un programma dedicato alle opere di contrappunto per organo.
La sezione «Contrappunti d’organo» del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota, si congeda domenica 26 aprile alle 19.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Monopoli con un appuntamento di intensa eleganza. Il programma prevede il concerto dal titolo «Virtus sapientiae».🔗 Leggi su Baritoday.it
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