Crisi Iran jet fuel e voli a rischio | anche al Marconi si naviga a vista

Il settore aereo europeo si prepara a un 2026 segnato da difficoltà legate alla crisi energetica, che ha provocato un aumento dei costi del cherosene. Questa situazione ha portato a incertezze sulla continuità dei voli e sui rifornimenti di carburante. Anche all'aeroporto di un importante scalo nazionale si registrano segnali di tensione, con voli potenzialmente a rischio e una navigazione a vista che rende difficile pianificare con sicurezza le operazioni quotidiane.

Il settore aereo europeo si appresta a vivere un 2026 "di guerra", stretto nella morsa di una crisi energetica che sta facendo schizzare il prezzo del cherosene e vacillare le certezze dei colossi del cielo e dei passeggeri. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato un effetto domino che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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