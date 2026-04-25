Un incidente grave si è verificato nel Mantovano, coinvolgendo due veicoli all’incrocio di una strada principale. L’impatto è stato violento e ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire i dettagli dell’accaduto. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia nel Mantovano, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio del 25 aprile a Moglia, piccolo centro in provincia di Mantova, all’incrocio tra via Coazze e la strada Romana. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Fiesta stava uscendo da via Coazze quando è stata improvvisamente centrata sulla fiancata da un furgone Mercedes. A bordo dell’auto viaggiavano due donne di nazionalità russa: alla guida una 52enne, sul lato passeggero una 67enne. L’impatto è stato estremamente violento. La vettura è stata sbalzata fuori traiettoria fino a schiantarsi contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino, con a bordo una squadra di operai, è finito fuori strada.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto devastante all’incrocio: un impatto tremendo, poi il dramma

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