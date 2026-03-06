Lucca torna in Italia | le condizioni dell' attaccante del Nottingham Forest dopo l' infortunio

L'attaccante italiano in prestito al Nottingham Forest è tornato in Italia per sottoporsi a controlli medici. Attualmente, è in fase di valutazione clinica volta a stabilire le tempistiche e le modalità del suo eventuale rientro in campo. La gestione del suo infortunio prevede esami e monitoraggi specifici per definire il percorso di recupero.

Lucca, attaccante italiano in prestito al Nottingham Forest, è al centro di una gestione clinica mirata a definire tempi e modalità del possibile rientro, dopo un infortunio alla caviglia che ha condizionato la parte centrale della stagione. Il centravanti, reduce da una parentesi iniziale complicata con il Napoli, ha dovuto confrontarsi con una problematica fisica che ha inciso sulle convocazioni nelle ultime due partite e ha richiesto approfondimenti mirati. Il club inglese ha dovuto rinunciare al contributo del giocatore per le sfide contro Brighton e Manchester City, scelta dettata dal fastidio alla caviglia. Per chiarire l’evoluzione della problematica, sono stati programmati esami strumentali finalizzati a definire con precisione i tempi di recupero e le possibili terapie da adottare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Lucca, l’attaccante del Nottingham Forest torna in Italia! Il motivo e come staAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Leggi anche: Lucca, brilla all’esordio con il Nottingham Forest! Subito in gol l’ex attaccante del Napoli ma non basta

