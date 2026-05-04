Jean-Luc Mélenchon leader di La France Insoumise si candiderà alle presidenziali francesi del 2027

Jean-Luc Mélenchon, leader del partito di sinistra radicale, ha annunciato ieri sera la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, senza indicare altri dettagli sulla campagna o sui tempi. La sua candidatura arriva in un momento di attenzione politica crescente in Francia, con il leader che si prepara a partecipare alla corsa per il ruolo di presidente.

Ieri sera, Jean-Luc Mélenchon, leader del partito di sinistra radicale La France Insoumise ( LFI ), ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Lo ha confermato durante il telegiornale delle venti dell’emittente TF1, dopo l’approvazione del consiglio composto dai novanta membri del gruppo parlamentare del partito e dai sindaci eletti con LFI. «Sono un candidato. È il contesto e l’urgenza che hanno dettato la decisione di La France Insoumise. Per noi è semplice: c’è una squadra, un programma e un solo candidato», ha dichiarato, sostenendo l’importanza dell’esperienza di fronte alle nuove sfide. «Stiamo entrando in un periodo molto turbolento della storia mondiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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#Francia – Il leader di La France Insoumise, Jean-Luc #Mélenchon, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. x.com

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