Ponte 1 maggio 2026 a Roma | cosa fare tra eventi concerti e festival

Il ponte del 1° maggio 2026 a Roma offre un calendario ricco di eventi, concerti e festival. Durante questo periodo, numerose piazze e location storiche ospitano spettacoli, mostre e iniziative culturali, attirando sia residenti che turisti. Le strade si animano con mercati, ristoranti e attività all'aperto, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. La città si prepara a offrire diverse opzioni per chi desidera trascorrere questi giorni in modo diverso.

Il ponte del 1° maggio a Roma è uno di quei momenti in cui la città si riempie di eventi, occasioni e attività per ogni tipo di pubblico: ma cosa si può fare durante questa giornata? Tra concerti, iniziative culturali, appuntamenti all’aria aperta e proposte gastronomiche, le possibilità sono così tante da rendere difficile una scelta. Che si resti in città o si pensi a una breve fuga fuori porta, le alternative non mancano. LEGGI ANCHE: La lingua ignota di Ildegarda di Bingen: un linguaggio per ciò che non si riesce a dire. Padiglione della Santa Sede Cosa fare a Roma per il ponte del 1° maggio?. Il simbolo per eccellenza del 1° maggio a Roma resta il Concertone di Piazza San Giovanni, un evento gratuito che ogni anno richiama migliaia di persone sotto lo stesso palco.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate 25 aprile a Roma: cosa fare tra concerti, eventi gratis e gite fuori portaIl 25 aprile sta per arrivare e, come ogni anno, Roma si trasforma completamente,in una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano memoria... Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio: musei gratis o a prezzi ridotti, le mostre e i grandi concerti jazzIl lungo weekend del Primo Maggio si apre sotto il segno dell'arte accessibile, con i grandi musei cittadini (GAM, MAO e Palazzo Madama) che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia: dove andare in Europa; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile. Ponte 1 maggio 2026 a Roma: cosa fare tra eventi, concerti e festivalCosa fare a Roma per il ponte del 1° maggio? Ce n'è praticamente per tutti i gusti (hai solo l'imbarazzo della scelta). funweek.it Ponte 1° Maggio 2026, triplo bollino rosso in Liguria, ma niente cantieri in autostrada: quando partireNiente cantieri sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio. La conferma arriva dall’assessore alle Infrastutture di Regione Liguria ... primocanale.it Disco verde del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L'Aula di palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 95 voti favorevoli, 58 no e un astenuto. Ora il testo passerà alla Camera per la conversione in legge che scade il 10 mag - facebook.com facebook Dicevano che era il ponte con Trump, non era vero. Dicevano che aveva la maggioranza degli italiani, non era vero. Dicevano che teneva i conti in ordine, non era vero x.com