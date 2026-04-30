Ponte 1 maggio 2026 a Roma | cosa fare tra eventi concerti e festival

Da funweek.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte del 1° maggio 2026 a Roma offre un calendario ricco di eventi, concerti e festival. Durante questo periodo, numerose piazze e location storiche ospitano spettacoli, mostre e iniziative culturali, attirando sia residenti che turisti. Le strade si animano con mercati, ristoranti e attività all'aperto, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. La città si prepara a offrire diverse opzioni per chi desidera trascorrere questi giorni in modo diverso.

Il ponte del 1° maggio a Roma è uno di quei momenti in cui la città si riempie di eventi, occasioni e attività per ogni tipo di pubblico: ma cosa si può fare durante questa giornata? Tra concerti, iniziative culturali, appuntamenti all’aria aperta e proposte gastronomiche, le possibilità sono così tante da rendere difficile una scelta. Che si resti in città o si pensi a una breve fuga fuori porta, le alternative non mancano. LEGGI ANCHE: La lingua ignota di Ildegarda di Bingen: un linguaggio per ciò che non si riesce a dire. Padiglione della Santa Sede Cosa fare a Roma per il ponte del 1° maggio?. Il simbolo per eccellenza del 1° maggio a Roma resta il Concertone di Piazza San Giovanni, un evento gratuito che ogni anno richiama migliaia di persone sotto lo stesso palco.🔗 Leggi su Funweek.it

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